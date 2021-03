News Milan, mercato – Rivelazioni pericolose: contatti già avviati!

MILANO – Parlando del mercato del Milan, uno dei temi più scottanti rimane quello relativo ai vari rinnovi contrattuali ancora da mettere nero su bianco. La società rossonera è al lavoro da tempo su più fronti contemporaneamente. L’emergenza più grande riguarda Gianluigi Donnarumma, il cui contratto con il Diavolo scade il prossimo giugno. Tra il Milan e Raiola, agente di Gigio, c’è ancora distanza tra domanda e offerta. Relativamente più “tranquille” invece le situazioni riguardanti Calhanoglu e Ibrahimovic: per entrambi non dovrebbero esserci problemi nel trovare l’accordo per il prolungamento. Attenzione però ad alcune notizie, arrivate in queste ultime ore, che spaventano il Milan e tutto l’ambiente rossonero.

Novità pesanti

Tra i giocatori in bilico, come già vi abbiamo raccontato in questi giorni, c’è infatti anche Franck Kessie, il cui contratto con il Milan scade nel giugno del 2022. Insomma, tra poco più di un anno. I dirigenti rossoneri lo sanno bene e starebbero già lavorando al rinnovo, ma questa situazione precaria ovviamente alimenta le voci di calciomercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Arsenal e il Manchester United avrebbero puntato il centrocampista ivoriano, ma a preoccupare ancor di più è la notizia riportata da Tuttosport. Stando a quanto riferito dal quotidiano infatti, anche il Real Madrid starebbe facendo sul serio per Kessie, tanto da aver già avviato i primi contatti con l’entourage del classe ’96. I Blancos avrebbero raccolto informazioni sulla situazione relativa al mediano rossonero, in attesa magari di entrare in scena tra qualche tempo in maniera concreta. Se veramente un club come il Real Madrid si stesse muovendo in questo senso, il Milan rischierebbe grosso. Il Diavolo è avvisato: non c’è tempo da perdere neanche sul fronte Kessie. Occhio però anche a quello che sta bollendo in pentola in casa Milan in vista del prossimo mercato in entrata. Maldini infatti avrebbe già messo nel mirino ben 13 nomi grossi per l’estate: ecco la sua lista della spesa completa! <<<