Milan, Theo Hernandez: “Sono felice in rossonero, è l’ideale per me”

MILANO – Theo Hernandez è uno dei grandi protagonisti del Milan targato Stefano Pioli. Il terzino ha però saltato le ultime due partite giocate dai rossoneri, a causa di problemi fisici, assenza inevitabilmente pesante, vista l’importanza che il giocatore ricopre per il club meneghino. Quello tra la squadra rossonera e il giocatore è stato un amore a prima vista, fin dal suo primo incontro con il direttore tecnico del Diavolo, Paolo Maldini. Il Milan oggi si gode l’ex Real Madrid, ma è anche lo steso Hernandez che si gode la squadra rossonera, questo è quello che emerge dalle sue parole rilasciate nella sua intervista concessa al settimanale Sportweek, in edicola domani con il settimanale. Eco un piccolo estratto delle sue parole:

“Sono davvero felice al Milan, è tutto perfetto per me soprattutto il comfort. Qui io e la mia famiglia abbiamo molto spazio, ed è quello di cui avevamo bisogno. I miei cani? Sono migliori di molte persone“.

Poi è stato il momento di parlare del suo rapporto con il fratello Lucas, calciatore del Bayern Monaco:

“Non avevano niente quando eravamo più piccoli. Per arrivare dove siamo oggi sia io che mio fratello Lucas abbiamo dovuto lavorare sodo, un lavoro duro che però ci ha permesso di arrivare dive siamo adesso, ce lo siamo meritato. Nostra madre? Ha fatto tanti sacrifici per noi, lei per noi rappresenta tutto. Stremo insieme fino alla fine, fino alla morte“.

Poi ha parlato la fidanzata del terzino del Milan, Zoe Cristofoli, che ha risposto alla domanda sugli obiettivi di Theo:

“Theo non è mai soddisfatto, vuole sempre vincere tutto, è fatto così“.

L’intervista integrale sarà disponibile domani in edicola con il settimanale Sportweek. Dal punto di vista sportivo invece, Theo Hernandez dovrebbe esserci con il Napoli, nella prossima giornata di campionato, ormai alle porte.