Milan, una conferma in vista del Manchester United

MILANO – Si avvicina la partita di Europa League tra Milan e Manchester United, l’andata degli ottavi di finale della competizione europea, che si giocherà giovedì prossimo. Una sorta di finale anticipata vista la caratura delle due squadre. I due allenatori però dovranno fare fronte a diverse possibili assenze, a partire da nomi importanti come quelli di Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba. Passando per le possibili defezioni di Hakan Calhanoglu e Marcus Rashford. Sono tanti i giocatori a cui dovrà rinunciare Stefano Pioli, a questi vanno aggiunti anche Ismael Bennacer, che sta provando a recuperare proprio in vista dei Red Devils, così come Mario Mandzukic.

Krunic si è preso il Milan?

Il tecnico rossonero quindi dovrà prendere delle decisioni importanti, una di queste però sembra ormai essere stata già fatta. Sarà confermato il 4-2-3-1 come modulo, ovviamente, e da trequartista centrale, alle spalle dell’unica punta, che dovrebbe essere Rafael Leao, agirà Rade Krunic. Il bosniaco è reduce da un’ottima prova contro l’Hellas Verona, al Bentegodi, nell’ultima giornata di campionato. Un goal su punizione che è sembrata una vera e propria magia e tanti complimenti per l’ex Empoli che ormai sembra essersi preso definitivamente il ruolo di vice Calhanoglu. Sarà lui, infatti, a non dover far rimpiangere il numero dieci turco con il Manchester United.

Le ipotesi per l’estate

Una nuova prova importante per Krunic e la dirigenza osserverà attentamente la sua partita. Non soltanto perché ovviamente in palio c’è la ‘prima metà’ di qualificazione ai quarti, ma anche in ottica mercato. Il Milan infatti sta già riflettendo sul prossimo futuro, le ultime notizie su Brahim Diaz vedono lo spagnolo destinato a tornare nella penisola iberica, al Real Madrid e in estate la dirigenza potrebbe andare alla ricerca di un giocatore proprio in gradi di dare il cambio a Calhanoglu. A meno che Krunic non dia altre risposte come quella di Verona.