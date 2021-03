Le 10 Sport – Il Milan su Amavi, ma il Marsiglia gli offre il rinnovo

MILANO – Domani pomeriggio il Milan sarà impegnato in Europa League contro il Manchester United. Una partita fondamentale per il proseguo della competizione. Un match non facile per i rossoneri chiamati a compiere una vera e propria impresa. Un po’ Davide contro Golia, considerando che Pioli dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, Ismael Bennacer e Mario Mandzukic. Senza dimenticare che Ante Rebic, Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu sono ancora in dubbio dopo i guai fisici che ha avuto.

Ma la partita di domani potrà essere la prima occasione utile per parlare anche del futuro di Diogo Dalot. Il terzino portoghese, che sarà titolare, è infatti in prestito dal Manchester United. Un prestito secco senza diritto di riscatto. Maldini e Massara però faranno di tutto per trovare un nuovo accordo con i Red Devils sul futuro del classe ’99. Senza dimenticare la possibilità che il prestito venga rinnovato e aggiunto il diritto di riscatto a favore del club di via Aldo Rossi.

Se i primi due sono obiettivi già trattati nelle ultime sessioni di mercato, l’ultimo è il nome nuovo. Si tratta di un terzino classe 1994 dell’Olympique Marsiglia di buona gamba il cui contratto scadrà a giugno 2021. Il francese, il cui valore si aggira intorno ai 10 milioni di euro (fonte transfermarkt), piace alla dirigenza rossonera anche per via dei costi bassissimi dell’operazione potendo arrivare da svincolato.

Nonostante per Amavi ci sia la possibilità di lasciare la Francia nelle ultime ore il suo club, l’Olympique Marsiglia del neo tecnico Jorge Sampaoli avrebbe offerto al classe ’94 il rinnovo del contratto, proponendogli un triennale. A riportare la notizia è la testata transalpina Le 10 Sport.