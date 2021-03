Milan-Otavio: si lavora sui bonus

MILANO – L’avventura in Champions League della Juventus si è interrotta agli ottavi di finale. Il Porto, infatti, ha avuto la meglio dei bianconeri nel doppio confronto: 2 a 1 all’andata per la formazione di Coinceicao e 3 a 2, dopo i supplementari, per i ragazzi di Pirlo al quale non è bastato un Federico Chiesa in condizione ottimale.

Una partita che passerà come la partita sbagliata di Ronaldo. Un match seguito anche dalla dirigenza rossonera che ha voluto vedere all’opera uno dei giocatori della formazione di Oporto: Otavio. Il brasiliano classe ’95 aveva rubato l’occhio già nel match dell’Estádio do Dragão dove, il tecnico Coincecao lo aveva schierato come ala sinistra. Una posizione con la quale si è messo in mostra anche per la fase ripiegamento. Una qualità importante che si aggiunge alla bravura di Otavio nel servire assist e trovare, con una buona facilità la via del gol. Il tutto condito da un’ottima qualità tecnica.

Maldini pronto all’assedio per Otavio

E queste sono le caratteristiche che sono piaciute al Milan da subito che potrebbe garantirsi il brasiliano classe ’95 a parametro zero. Infatti Otavio, dopo 7 stagioni in Portogallo, vuole cambiare aria e punta ad arrivare in uno dei top 5 campionati. Come la Serie A.

A Pioli il brasiliano piace e Maldini ha già la penna in mano per mettere le firme al contratto. Una proposto importantissima quella di via Aldo Rossi, pronto a garantire 1,5 milioni di euro a stagione per quattro anni. Ma la fumata bianca ancora non arriva: l’ex capitano e gli agenti del ragazzo sono al lavoro per l’inserimento di bonus alla firma e altri bonus a obiettivi.

La certezza è una: il Milan vuole Otavio e Otavio il Milan, tanto che ha messo in stand-by ogni altra trattativa: soprattutto dopo le rassicurazioni che il classe ’95 ha ricevuto dagli uomini mercato rossoneri.