Milan, un nuovo mercato di prestiti dopo quello invernale

Inizia a prendere forma il mercato estivo del Milan, Maldini e Massara hanno già fissato gli obiettivi e uno è già arrivato

Inizia a prendere forma il mercato del Milan . A dire il vero il primo obiettivo di Maldini e Massara è già arrivato e ha sostenuto le visite mediche. Il primo colpo ufficiale del Diavolo: Mike Maignan. Portiere francese che prenderà il posto di Gigio Donnarumma destinato a diventare un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain. Il club meneghino però non ha intenzione di fermasi qui, si seguono rinforzi in ogni zona del campo, ma la priorità sono mettere la parole fine alla telenovela legata al rinnovo, o meno, di Calhanoglu e i riscatti dei cartellini di Fikayo Tomori dal Chelsea e Sandro Tonali dal Brescia.

Maldini e Massara però hanno gettato le basi anche per i prossimi nuovi arrivi, anche se due di questi nell'ultima stagione hanno indossato la maglia rossonera. Due terzini e un trequartista, queste sono le idee della dirigenza per consegnare innesti di qualità a Stefano Pioli, in vista del prossimo campionato e della prossima Champions League. La situazione più vicina alla conclusione è quella di Brahim Diaz. Il calciatore spagnolo è davvero vicino al Milan, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport ci sono da limare gli ultimi dettagli. Prestito biennale con riscatto fissato a 20 milioni di euro , il Diavolo spinge per il diritto, mentre gli spagnoli vorrebbero l'obbligo. La svolta è attesa a breve.

Anche per i due terzini si lavora sui prestiti. Caratteristica degli ultimi mercati del club meneghino. E la prossima sessione di mercato seguirà questa caratteristica ben precisa. Sempre secondo al Gazzetta dello Sport si lavora in questa direzione anche per Diogo Dalot e Junior Firpo. Il Manchester United non gradirebbe un nuovo prestito per il portoghese, ma il giocatore vuole restare a Milano, scelta che ha spiazzato sia la società inglese che il tecnico Solskjaer, che lo avrebbe riabbracciato volentieri. Volontà che potrebbe fare la differenza. Stessa soluzione proposta anche al Barcelona per Firpo e i contatti tra i due club vanno avanti.