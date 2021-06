News Milan | Qui si fa sul serio: assalto da 35 milioni

Che faccenda affascinante è il calciomercato. Se ne parla praticamente tutto l'anno, non solo nelle consuete finestre predefinite. Tramite voci, suggestioni e soffiate, fa sognare tifosi e dirigenti delle squadre di calcio, pronti a festeggiare il colpo dalle mille e una notte o semplicemente l'arrivo di un calciatore funzionale al gioco del proprio club. Dicevamo delle tante notizie che stanno circolando in queste ore, ne è arrivata una che darebbe il via ad un'operazione molto importante sia dal punto di vista tecnico che economico<<<