Milan, il Brescia e una situazione scomoda per Tonali

Milan e Brescia continuano a trattare il riscatto di Sandro Tonali, ma il club di Cellino è in una situazione scomoda

Il campionato si è ormai chiuso e la stagione rossonera 2020/2021 è alle spalle. Cominciata con l'obiettivo di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League, la banda guidata da Stefano Pioli è riuscita all'ultima giornata nel suo intento. Fondamentali nel raggiungimento di questo traguardo sono stati i colpi fatti segnare sul mercato dalla dirigenza rossonera . Tra questi ritroviamo anche alcuni prestiti, rivelatisi poi decisivi. Pensiamo su tutti i casi di Diogo Dalot, Brahim Diaz e Sandro Tonali . I primi due erano in prestito secco, mentre per il centrocampista c'è già un accordo in essere con il Brescia, che Maldini e Massara hanno rivisto al ribasso.

Sandro Tonali. Di lui si è parlato prima di un possibile addio, poi delle possibilità di esercitare il riscatto del cartellino, ma a cifre più basse. La volontà del Milan è chiara, il club lombardo ha un accordo per il diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Una cifra alta certo, considerando anche che ce ne sono altri 28 da spendere per il riscatto di Fikayo Tomori. E proprio per questo la dirigenza rossonera ha lavorato per uno sconto da 25 a 15 milioni. Un risparmio importante per le casse del club meneghino, ma la fumata bianca non è ancora arrivata.