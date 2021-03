Milan, un forfait pesante per Solskjaer in vista dei rossoneri?

MILANO – Si avvicina la partita tra Milan e Manchester United, andata degli ottavi di Europa League. Partita complicatissima per entrambe vista la caratura delle due squadre, una sorte di finale anticipata e vero e proprio big match del turno della competizione europea, inutile nasconderlo. Stefano Pioli arriva alla partita con diverse defezioni, alcune importantissime. Ibrahimovic è ovviamente il primo nome della lista, farà di tutto lo svedese per esserci, anche solo per strappare la convocazione ed essere vicino ai suoi compagni di squadra, difficile vederlo in campo però, anche perché continua ad allenarsi a parte a Milanello. Chi invece è tornato a lavorare con il resto del gruppo è Theo Hernandez. Anche Bennacer e Calhanoglu sono in dubbio, anche loro puntano i Red Devils. Non un momento semplice per il tecnico rossonero e spera in qualche recupero ma dovrebbe puntare su chi sta meglio.

Gli infortunati del Manchester United

Anche Solskjaer, allenatore del Manchester United, deve fare i conti con i giocatori in infermeria. Anche c’è un nome spicce, ed è quello di Paul Pogba, come per i rossoneri, anche lui spera di esserci ma sarà difficile vederlo i campo, il francese è alle prese con un problema alla caviglia. Anche Luke Shaw è in dubbio, uscito malconcio dal derby con il Manchester City. A loro si aggiungono Edinson Cavani, anche se l’uruguaiano è quello con più possibilità di recuperare tra le fila dei Red Devils. Ultima defezione, anche questa importantissima, è Marcus Rashford. L’attaccante si è fatto nella stracittadina di Premier League, brutta slogatura per il calciatore, che a questo punto dovrebbe guardare da casa la partita con il Milan.

Una clamorosa voce di mercato

Di Rashford e dei rossoneri si è parlato nell’ultimo periodo anche in ottica mercato. Un nome accostato al club meneghino per via del cambio di sponsor tecnico dell’Inglese, che dovrebbe passare a Puma a breve, lo stesso del Milan.