Milan, obiettivo Manchester United per due infortunati

MILANO – Si avvicina l’andata degli ottavi di Europa League per il Milan, che giovedì sera affronterà il Manchester United, gara importantissima ovviamente e he rievoca grandi sfide del passato. Stefano Pioli arriverà alla partita con risposte importanti date dal suo gruppo, date chi ha giocato meno in questa stagione, ma che al Bentegodi, domenica scorsa, si è fatto trovare pronto. Rade Krunic e Diogo Dalot su tutti. Il tecnico rossonero però continua a fare la conta degli assenti, contro i gialloblù Theo Hernandez e Sandro Tonali sono rimasti in panchina, meglio non rischiare proprio in vista della gara con la squadra inglese.

Chi punta al Manchester United?

Da Milanello però arrivano buone notizie. Le riporta la Gazzetta dello Sport, che ha fatto il punto della situazione proprio su due calciatori attualmente ai box, ma che stanno lavorando proprio in vista dei Red Devils. Ismael Bennacer prosegue con le terapie di recupero, l’algerino in questa stagione non ha dato molte garanzie dal punto di vista fisico e vuole esserci giovedì, la voglia di riscatto è tanta. L’altro giocatore che sembra sembra essere vicino al rientro è Hakan Calhanoglu. Contro la squadra di Ivan Juric Rade Krunic non ha fatto rimpiangere il turco, una maglia da titolare per la partita con il Manchester United non sembra toglierla nessuno. L’ex Bayer Leverkusen però vuole esserci e potrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli e del Milan, giovedì prossimo.

Ibra sorprende tutti?

C’è anche Ibrahimovic che ovviamente scalpita il suo rientro in gruppo è previsto la prossima settimana, ma non è detto che lo svedese non riesca a stupire tutti e magari riuscire anche a strappare una convocazione per giovedì. Certo, forzare i tempi potrebbe essere anche una mossa azzardata, Stefano Pioli riflette, forse converrebbe avere Zlatan al meglio per la gara di ritorno.