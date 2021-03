News Milan, mercato: Maldini pensa al grande colpo… a zero euro!

MILANO – Lo sappiamo molto bene: l’attuale situazione economica dovuta alla pandemia condizionerà l’operato dei club in sede di calciomercato. Lo abbiamo già visto nelle ultime sessioni. Gli investimenti sono diminuiti drasticamente, così come i grandi colpi dai costi molto elevati. In tutto questo però, il Milan è risultato comunque uno dei club più attivi sul mercato e in alcuni casi non ha esitato a entrare a gamba tesa per raggiungere i propri obiettivi. Maldini e Massara hanno fatto tanto e hanno fatto bene. Il loro intento è sicuramente continuare su questa falsa riga anche la prossima estate, quando non mancheranno altri colpi grossi e investimenti mirati. Ma, soprattutto in un momento come questo, anche il Milan è attentissimo ad alcune possibili e ghiotte occasioni di calciomercato. A giugno infatti tanti grossi nomi andranno in scadenza e finiranno sul mercato degli svincolati, da dove il Diavolo potrebbe pescare qualche bel giocatore. Ad esempio, in queste ore è spuntato un profilo molto interessante che i rossoneri avrebbero seriamente puntato.

Milan, si valuta il colpo di mercato gratis

Dopo le voci circolate negli ultimi tempi, sono arrivate altre conferme: Aissa Mandi sembra davvero finito nel mirino di Paolo Maldini. Lo assicura infatti anche Sportmediaset, secondo cui il Milan starebbe seriamente valutando il difensore classe ’91 del Betis Siviglia. E di difensori Maldini ha già dimostrato di saperne qualcosa. Il centrale algerino è appunto in scadenza di contratto con il club spagnolo ed è alla ricerca di una nuova avventura importante. Il suo rendimento lo ha reso nel tempo un dei perni centrali del Betis, tanto da aver attirato le attenzioni – oltre che del Milan – anche di altri top club europei come il Lione e il Liverpool. Pure i cugini nerazzurri sarebbero in corsa per Mandi, che dunque potrebbe presto diventare un nome per il quale potrebbe nascere un nuovo derby di calciomercato. In vista dell’estate dunque bisognerà tenere d’occhio questa pista in ottica rossonera, ma non solo. Sul taccuino di Maldini e Massara infatti ci sono anche tanti altri nomi molto importanti. In particolare, sulla lista della spesa rossonera sarebbero finiti ben 13 grossi nomi, eccoli tutti <<<