Milan, tutte le curiosità sulla partita del Tardini contro il Parma

Il Milan ha vinto in trasferta contro il Parma, ecco tutte le curiosità sulla partita finita 3-1 per i rossoneri

Redazione Il Milanista

MILANO - Vince 1-3 il Milan di Stefano Pioli, nell'anticipo delle 18 della trentesima giornata di Serie A contro il Parma. Vince grazie ad una grande prova di squadra, visto che dal 60' del secondo tempo ha giocato in inferiorità numerica, dopo il rosso ad Ibrahimovic. Il club rossonero sul suo sito internet ha pubblico le curiosità legate alla gara del Tardini.

Numeri e statistiche dal sito ufficiale del Milan

1- Il Milan ha stabilito il suo record di successi in trasferta (13) in una singola stagione di Serie A.

2- I rossoneri hanno eguagliato il loro record di successi in trasferta (16) in una singola stagione, considerando tutte le competizioni. Questo traguardo era stato raggiunto anche nelle stagioni 1992/93 e 2014/15.

3- Il Milan ha vinto 13 delle prime 15 trasferte in questa Serie A (86.7%): nella storia dei principali campionati europei solo l'Athletic Bilbao (88.9% nel 1932/33) e il Bayern Monaco (88.2% nel 2012/13) hanno avuto una percentuale di successi esterni superiore in una singola stagione.

4- Il Milan ha segnato la sua 20° rete nel corso dei primi 30 minuti di gioco in questo campionato: nessuna squadra ha fatto meglio finora (al pari della Roma).

5- 16 dei 17 gol in campionato segnati da Ante Rebić con la maglia del Milan sono arrivati nel girone di ritorno. Rebić è il secondo croato ad avere segnato per i rossoneri in Serie A contro il Parma, dopo una doppietta di Zvonimir Boban nel novembre 1999.

6- Franck Kessie è il quinto centrocampista straniero ad aver raggiunto la doppia cifra di reti in Serie A in una singola stagione con la maglia del Milan dopo Kaká, Leonardo, Nils Liedholm e Gunnar Gren. L'ivoriano è il primo centrocampista del Milan in doppia cifra di reti in una singola stagione in Serie A dopo le prime 30 partite da Kaká nel 2008/09.

7- Il centrocampista ivoriano, è inoltre il giocatore del Milan che ha segnato più reti in Serie A nell'anno solare 2021.

8- Zlatan Ibrahimović ha registrato il suo 300º successo nei top-5 campionati europei (170 in Serie A, 88 in Ligue 1, 24 in Liga e 18 in Premier League). Lo svedese ha servito il suo terzo assist contro il Parma in Serie A: i precedenti per Patrick Vieira con la Juventus nel 2005 e per Clarence Seedorf nel 2011 con il Milan.

9- Rafael Leão è il secondo giocatore più giovane ad aver superato la soglia dei cinque gol in ciascuno degli ultimi due campionati in Serie A.

10- Theo Hernández è il primo difensore del Milan ad aver servito almeno cinque assist in un singolo campionato da Ignazio Abate nel 2014/15.