Parma 1-3 Milan, le dichiarazioni di D’Aversa nel post partita

MILANO - Roberto D'Aversa , tecnico dei ducali, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine di Parma-Milan , sfida valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A e terminata 1-3 per gli ospiti, con le reti di Rebic, Kessie e di Rafael Leao inframmezzate dal goal dei locali firmato da Gagliolo .

SULLA PARTITA: "Nel primo tempo siamo stati troppo timidi e rinunciatari contro una squadra forte ma in difficoltà. Se si guardano i numeri non meritavamo la sconfitta. Abbiamo perso la gara nel primo tempo.

SU GERVINHO: "In tanti hanno fatto un primo tempo sotto ritmo. Se avessi potuto li avrei cambiati un po' tutti... Poi il secondo tempo siamo entrati in campo con un atteggiamento diverso, ci teniamo la reazione, ma avremmo potuto far meglio. Non ci possiamo permettere di buttare le partite così, con degli 1-2 centrali dei primi due goal. Non abbiamo avuto cattiveria e determinazione, essendo così timida e remissiva nel primo tempo".