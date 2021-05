Milan, Thauvin e la sua nuova squadra. Affare in dirittura d’arrivo

Arrivano nuove indiscrezioni di mercato su Florian Thauvin, esterno francese accostato a più riprese al Milan per la prossima stagione

MILANO - Florian Thauvin, si libererà a parametro zero? Andrà a giocare al Milan? oppure in Spagna o in Inghilterra? Tante le domande sull'esterno francese dell'Olympique Marsiglia. Avevamo riportato come la squadra rossonera fosse intenta a sondare il mercato in cerca di un esterno destro, in vista della prossima sessione estiva. E l'interesse del club meneghino nei confronti dell'esterno Campione del Mondo con la sua Nazionale nel 2018, non è una novità. Il calciatore infatti ha il contratto in scadenza quest'estate e le voci su un possibile divorzio si susseguono ormai da mesi.

I dubbi su Thauvin

Il Milan ha messo gli occhi sul giocatore, ma ci sono anche il Valencia e il Siviglia. Oltre questo sono state registrate anche le voci sulle evoluzioni all'interno del club transalpino e soprattutto il lavoro di Jorge Sampaoli sembrano aver convinto il classe '93 a rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Notizie inaspettate a dire il vero, tanto che fino a qualche settimana la sua partenza sembrava a essere scontata. Il Milan, sembra aver virato su Ikone del Lille, nonostante Thauvin sia un nome fatto espressamente da Frederic Massara. Tanti però i dubbi dalle parti di via Aldo Rossi, dalle intenzioni del francese non chiare, alla possibile concorrenza.

Ecco la prossima squadra del francese

Inoltre sembrava vicino alla permanenza in Francia Thauvin, convinto da Jorge Sampaoli. Le ultime novità sul giocatore hanno però del clamoroso. Secondo quanto riporta TMW, il suo futuro dovrebbe essere in Messico, firmerà un quinquennale con il Tigres, per diventare il testimonial di Messico 2026 e prendere le redini da Gignac. E nei prossimi giorni ci potrebbe essere l'ufficialità. Una beffa per i rossoneri che vedono sfumare un obiettivo per una società minore e non europea. Maldini e Massara quindi dovranno per forza di cose virare su un altro obiettivo e già circolano le prime indiscrezioni su Lucas Vazquez.