Milan, non ci sono dubbi sul futuro di Franck Kessie

Il futuro di Franck Kessie è al Milan, la dirigenza rossonera non ha alcun dubbio sul centrocampista ivoriano

MILANO - Franck Kessie e il Milan . Avevamo riportato le notizie di mercato sull'ivoriano, che ha attirato le attenzioni di due importanti club della Premier League . Chelsea e Tottenham infatti sarebbero disposte a mettere sul piatto un'offerta da 50 milioni di euro per il calciatore rossonero. Queste erano le voci che arrivavano dalla Spagna, sul Presidente. Su Frank Kessie abbiamo riportato anche della situazione contrattuale con il club meneghino. L'accordo tra le parti arriverà fino all'estate del 2022, ma la stagione dell'ex Atalanta ha portato la dirigenza del Diavolo ad iniziare i lavori per il rinnovo contrattuale.

"Ora sono concentrato sul lavoro che dobbiamo finire e che deve portarci in Champions. A fine stagione parleremo col club". Queste le prole del centrocampista sul suo futuro a Sportweek, che ha aggiunto parlando del Milan: "Per tornare grande al Milan manca la continuità nei risultati. Le grandi squadre non si accontentano mai, vogliono vincere tutte le partite. Questa deve essere la nostra mentalità. Sappiamo che non è possibile vincere sempre, ma dobbiamo provarci. Ma siamo già una grande squadra".