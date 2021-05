Milan, dalla Spagna: Lucas Vazquez, Real Madrid o i rossoneri

Rimbalzano dalla Spagna delle importanti indiscrezioni di mercato su Lucas Vazquez. Sembrava un pista tramontata, ma non è così

MILANO - Mancano diversi mesi all'apertura dei battenti della sessione estiva di mercato, ma come abbiamo riportato più volte, Paolo Maldini e Frederic Massara sono già al lavoro per rinforzare la rosa di Stefano Pioli in vista della prossima stagione, soprattutto se il club meneghino riuscirà a strappare un posto utile per la Champions League che verrà. La dirigenza del Diavolo è concentrata sul possibile vice Theo Hernandez da aggiungere in squadra, così come c'è ovviamente la questione legata al possibile riscatto dal Chelsea di Fikayo Tomori. Nei pensieri del Milan c'è anche l'attacco, non solo la prima punta.

Priorità Real, ma il Milan...

Anche la fascia destra occupa i pensieri di Paolo Maldini e Frederic Massara. Tra i tanti nomi accostati al club meneghino, in quel ruolo, c'è Florian Thauvin dell'Olympique Marsiglia, ma non solo. Si era parlato anche di Lucas Vazquez del Real Madrid, opzione che sembrava destinata a tramontare visto l'interesse del Bayern di Monaco sull'esterno. Le ultime novità che arrivano dalla Spagna però rilanciano i rossoneri. As, infatti, ha rivelato il no del giocatore all'offerta dell'Atletico Madrid, la sua priorità sono i blancos, cosa che fino a qualche settimana fa sembrava inverosimile. Se non dovesse arrivare l'accordo con la società di Florentino Perez allora il Milan sarebbe l'opzione più forte, sempre secondo la stessa fonte.

Vazquez non chiude al Milan e Castillejo piace in Spagna

Tuttosport parlando dello spagnolo ha riportato come il club meneghino si sia già mosso, presentando un'offerta che non è stata rispedita al mittente. Anzi il giocatore non ha chiuso la porta a Maldini e Massara, anche se davanti c'è il Real Madrid. Vazquez a Milanello andrebbe a prendere il posto di Samu Castillejo che sembra avere le valigie in mano, sull'ex Villarreal c'è l'interesse di diverse squadre della Liga, dal Siviglia allo stesso Atletico di Madrid, anche se i più interessati sono l'Espanyol e il Valencia. Le 'grandi manovre' a destra sono già iniziate.