Milan, Thauvin e Amavi: tutte le squadre sui francesi

MILANO – Florian Thauvin continua a catalizzare l’attenzione delle cronache di mercato. Il futuro dell’esterno infatti continua ad essere davvero molto chiacchierato. Il calciatore è in scadenza con l’Olympique Marsiglia e ormai da tempo arrivano conferme sul fatto che lascerà il club francese e la Ligue 1 quest’estate. Il Milan lo segue da tempo, ha messo gli occhi su di lui e ha tutta l’intenzione di portarlo a Milanello nel prossimo futuro. L’esterno, Campione del Mondo con la Francia nel 2018, piace ormai da molto tempo al Milan, ma non solo. Il calciatore, infatti, piace tantissimo anche in Spagna: al Siviglia e al Valencia, secondo quanto riporta La Provence.

Amavi e Thauvin stesso destino?

Sempre secondo la stessa fonte anche Jordan Amavi è finito nel mirino di diversi club europei. Per il terzino all’orizzonte sembra esserci lo steso futuro di Florian Thauvin. Anche lui infatti è in scadenza di contratto con l’Olympique Marsiglia e la squadra francese per ora non si è ancora rassegnata a perderlo a parametro zero, stessa situazione del suo compagno di squadra. Il Milan anche in questo caso è alla finestra, sempre alla ricerca di un terzino sinistro per la prossima stagione, il vice Theo Hernandez e Amavi è uno dei nomi accostati al club rossonero, soprattutto nella scorsa sessione di mercato invernale e potrebbe tornare alla ribalta in vista della prossima estate.

Il terzino piace a tanti

Sul terzino però non c’è solo il Milan, la concorrenza più agguerrita in questo caso arriva dalla Premier League, campionato dove Amavi ha già giocato. Dato che indossato la maglia dell’Aston Villa dal 2015 al 2017. Piace al West Ham ma non solo, la possibilità di prenderlo a parametro potrebbe attirare anche altri club d’Oltremanica. Ma attenzione al Napoli l’altra squadra italiana sulle tracce del calciatore, soprattutto dopo l’ennesimo brutto infortunio di Ghoulam.