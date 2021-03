Calciomercato Milan, salta un obiettivo: ecco chi può arrivare al suo posto

MILANO – Come spesso vi abbiamo raccontato, Maldini e Massara tengono sott’occhio davvero tanti nomi in vista del prossimo calciomercato del Milan. La lista degli obiettivi per ogni ruolo è lunga, non ci si concentra ovviamente su un solo giocatore. Anche perché, come ben sappiamo, nel calciomercato può succedere di tutto e le cose possono cambiare radicalmente da un giorno all’altro. Per questo è bene muoversi contemporaneamente su più piste diverse, per non rischiare di trovarsi impreparati nel caso in cui alcuni obiettivi sfumassero all’improvviso.

E’ questo ad esempio il caso di Otavio, trequartista brasiliano che sembrava doversi svincolare a parametro zero dal Porto in estate. Il Milan lo aveva puntato concretamente e pareva anche essere arrivato ad un passo dall’accordo. Poi, il colpo di scena che in pochi si aspettavano: Otavio ha rinnovato con il Porto e il colpo è automaticamente saltato per il Milan. Come detto però, il Diavolo ha già messo nel mirino alternative di lusso per ogni suo obiettivo. E anche in questo caso Maldini avrebbe adocchiato alcuni nomi importanti che potrebbero sbarcare a Milano al posto di Otavio.

Ecco l’obiettivo di mercato da 20 milioni

Come riferisce Repubblica e riporta anche calciomercato.com, il Milan avrebbe puntato Riccardo Orsolini come possibile rinforzo per il reparto degli esterni offensivi. Il giocatore del Bologna piace molto ai rossoneri per qualità e caratteristiche, ma anche per il fatto che è ancora relativamente giovane e che è italiano. Il classe ’97 è maturato molto con Mihajlovic, ha già racimolato un’ottima esperienza in Serie A e non avrebbe problemi di inserimento. Il contratto di Orsolini con i rossoblu scade nel 2022, ma gli emiliani valutano il loro gioiello circa 18/20 milioni di euro. L’intenzione del Milan sarebbe quella di trattare sul prezzo e raggiungere un accordo decisamente più favorevole, ma la candidatura di Orsolini sembrerebbe aver preso quota in queste ore. Ma non è ancora tutto, anzi. Maldini infatti starebbe lavorando anche ad un grandissimo colpo in attacco in vista del prossimo calciomercato estivo: ecco chi può arrivare! <<<