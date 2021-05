Torino-Milan, Top e Flop: treno Theo, non c’è un peggiore in campo

Vince il Milan di Stefano Pioli, contro il Torno di Davide Nicola, ecco il Top e il Flop della gara tra rossoneri e granata

Redazione Il Milanista

MILANO - Quattro goal e un calcio paradisiaco. Non si vuole più fermare il Milan di Stefano Pioli, vittima di giornata il Torino di Davide Nicola. I granata erano alla ricerca di punti importanti per la corsa salvezza ma il ciclone rossonero si è abbattuto sullo Stadio Olimpico Grande Torino, nulla da fare per Sirigu e compagni, il Diavolo insegue il sogno Champions. Due goal per tempo per il Milan che ha tra i suoi protagonisti Theo Hernandez che mette a segno una doppietta e Brahim Diaz, che oltre a trovare il goal, serve anche un assist. Difficile trovare il peggiore in campo questa sera, perché ha funzionato tutto alla perfezione per gli ospiti.

Top: Theo Hernandez

Straripante Theo Hernandez questa sera, che ogni volta che sale crea pericoli e scompiglio. L'ex Real Madrid segna due reti e la doppietta gli vale 'la palma' di migliore in campo, ma vanno sottolineate anche le prove di Brahim Diaz (dopo l'ottima prestazione con la Juventus) e Franck Kessie. Il terzino del Milan però è attento anche in fase difensiva e nel primo tempo prende anche una ginocchiata in faccia da parte di Singo, che non riesce mai ad arginarlo se non con le cattive. Tripletta, invece, per Ante Rebic, che si sveglia nella seconda frazione di gioco, dopo un primo tempo dove ha faticato nel ruolo di prima punta. In ogni caso scegliamo di premiare Theo Hernandez, anche perché l'esterno ha vissuto una seconda parte di stagione in flessione rispetto alla prima metà. Questa sera si riscatta alla grandissima. Il sogno Champions per il Milan può continuare.

Flop: nessuno

Scegliere il peggior e in campo questa sera non è possibile, verrebbe da dire tutto il Torino, ma è anche vero che i granata si sono trovati davanti una squadra in salute e con l'umore alle stelle dopo la vittoria con la Juventus.