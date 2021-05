Torino-Milan, le pagelle di Tiziano Crudeli

Le pagelle di Tiziano Crudeli al match fra Torino e Milan.

Donnarumma 6,5: Non è chiamato a grandi interventi ma nel primo tempo mette una pezza con una grande parata all'errore di Calhanoglu.

Calabria 6,5: Grande prestazione di Davide che è impeccabile in fase. Gli viene anche annullato un gol nel primo tempo.

Kjaer 6: Praticamente inoperoso, non sbaglia nulla in fase di costruzione.

Tomori 6: Come Kjaer non è mai protagonista in fase difensiva. Mantiene sempre bene la linea.