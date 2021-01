Milan, Si tratta per il riscatto di Diogo Dalot. Le ultime news dall’Inghilterra

MILANO – Il Milan a inizio stagione ha scommesso su Diogo Dalot prendendolo dal Manchester United. I rossoneri non erano l’unico club a seguire il giovane portoghese. L’esterno, infatti, era seguito anche dalla Roma. Maldini e Massara hanno però convinto la dirigenza dei Red Devils offrendo il prestito secco per il classe ’99, proposta che ha portato a Milanello il terzino.

Stefano Pioli nel corso della stagione ha schierato l’esterno sia ne suo ruolo, che sulla fascia opposta, quella sinistra, al posto di Theo Hernandez. Un attestato di stima, il tecnico rossonero ha dimostrato di fidarsi del giocatore, tanto che in questa sessione di mercato Andrea Conti ha lasciato Milanello, chiuso proprio dall’ex Manchester United e dall’esplosione di Davide Calabria. Avevamo riportato anche l’interesse di un club spagnolo su Diogo Dalot, il Barcellona. La stessa squadra con cui la dirigenza della società meneghina negli ultimi giorni aveva allacciato i rapporti per Junior Firpo, individuato da Maldini e Massara come alternativa di livello a Theo Hernandez. Per ora non se ne farà nulla, troppo alte le richieste dei blaugrana , ma questo è un discorso che potrebbe essere riaperto in estate.

Dall’Inghilterra però arrivano nuove notizie proprio su Diogo Dalot e il Milan. I rossoneri sono soddisfatti dell’apporto garantito fin qui dal portoghese e secondo quello che riporta il Sun, il Diavolo si starebbe muovendo per provare a riscattare il suo numero 5. Sempre secondo la fonte Maldini e Massara sarebbero disposti a mettere sul piatto un’ offerta da 17 milioni di euro più bonus, per il cartellino del giocatore. Quello che non è chiaro ancora è il pensiero proprio dei Red Devils. Che qualche settimana fa sembravano essere dell’idea di riportare in Premier League il giocatore. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<