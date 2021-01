Milan, difficile arrivare a Junior Firpo: mercato chiuso?

MILANO – Il Milan è stata, finora, la vera regina del mercato invernale. Merito di Paolo Maldini e Frederic Massara, che hanno messo a segno tre colpi, ritenuti fondamentali per il proseguo della stagione (tenendo presente i tre impegni del club di via Aldo Rossi). Soualiho Mieté, Mario Mandzukic e Fikayo Tomori. Senza dimenticare che molti club, in Italia e in Europa, ancora devono mettere a segno il primo colpo. E non è detto che lo facciano.

La rosa di Pioli è completa. Al 90% però, visto che manca all’appello un giocatore che possa far rifiatare Theo Hernandez. Il francese è l’unico all’interno di Milanello a non avere un vero e proprio cambio. Diogo Dalot è un terzino destro e spesso viene adattato a sinistra. Conti, è andato al Parma. L’arrivo di un terzino farebbe comodo e sarebbe la ciliegina sulla torta. Una ciliegina che però non sembra facile da trovare. Nelle ultime ore è stato proposto l’ex Palermo e Benevento Lazaar ancora per qualche ora del Newcastle visto che gli agenti del marocchino stanno trattando la risoluzione contrattuale. Ma il sogno della dirigenza è un altro: Junior Firpo del Barcellona.

L’esterno classe 1996 sembrava in uscita dalla club spagnolo e già dalla scorsa estate il Milan aveva lavorato per portarlo all’ombra del Duomo. Nelle ultime settimane gli uomini mercato rossoneri avevano offerto al club blaugrana un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni. Un’offerta che sembrava aver convinto tutti, ma alla fine il tecnico Koeman ha deciso di tenere il ragazzo. Due le motivazioni: il calendario fitto e l’imprevedibilità data dal Covid. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Junior Firpo lascerà la Spagna solo per un’offerta irrinunciabile. LA scelta del club potrebbe aver chiuso il mercato in entrata del Milan. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<