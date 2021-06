Milan: sì a Giroud, ma solo dopo il riscatto di Tomori

E' il francese l'attaccante scelto dal Milan come vice Ibrahimovic per la prossima stagione. Ecco le ultime notizie

La dirigenza rossonera si è già mossa, i contatti vanno avanti da tempo, e un mese fa è stata recapitata la prima offerta di contratto, che legherebbe il giocatore al Diavolo per i prossimi due anni. Non c'è solo il Milan, piace in Spagna e in Inghilterra Giroud. Una situazione che potrebbe complicarsi visto il numero delle pretendenti e all'orizzonte potrebbe anche esserci la più classica delle aste estive. Nonostante questo però il lavoro di Maldini e Massara ha portato la squadra allenata da Stefano Pioli davanti a tutti. Nonostante la carta d'identità, 34 anni, Giroud piace e molto alla dirigenza, anche se la strategia sui giovani in sede di mercato non è cambiata dalla parti di via Aldo Rossi. Un innesto di esperienza per il reparto offensivo e il possibile arrivo a parametro zero ha ricevuto il via libera da parte della proprietà. Il Milan fa sul serio, Giroud al Chelsea ha un contratto da 6 milioni, il Diavolo ha messo sul tavolo una proposta da 4 più relativi bonus, per due anni. Un accordo biennale, che è quello che l'attaccante cerca.