Calciomercato Milan | Trattativa lampo per un possibile scambio a sorpresa

Grandi manovre per quanto riguarda il reparto avanzato del Milan. Non solo fari puntati sul prossimo centravanti da affiancare a Ibrahimovic, ma anche tante idee per la trequarti. Giroud sembrerebbe il prescelto come vice dello svedese, le parti sono davvero ad un passo dall'accordo definitivo, Oltre al francese probabilmente verrà preso un terzo giovane profilo, che possa crescere ed esplodere sotto l'ala protettiva dei due campioni. Dicevamo della trequarti. Bisognerà capire bene il destino di Calhanoglu, che non ha ancora rinnovato con il Diavolo. Anche sulle ali potrebbero esserci delle sorprese.Si paventa uno scambio molto suggestivo con una big spagnola<<<