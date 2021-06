Milan, vice Theo Hernandez: torna di moda una vecchia fiamma

Il Milan è sempre alla ricerca di un vice Theo Hernandez ed è tornato a pensare ad un vecchio obiettivo per la fascia mancina

La prima è quella di Jordan Amavi, terzino francese, in forza all'Olympique Marsiglia. Era in scadenza di contratto e la dirigenza aveva provato ad intavolare una trattativa per portarlo in estate a parametro zero a Milanello. Tutto inutile, perché il calciatore ha rinnovato con il club transalpino. Tutto inutile quindi, il Milan dovrà guardare altrove. L'altra pista portava a Vina del Palmeiras, ma la vittoria della Libertadores ha fatto schizzare il costo del cartellino dell'esterno. Un'altra trattativa difficile per Maldini e Massara, che difficilmente sarà intavolata in questo momento. L'ultimo nome è quello di Junior Firpo del Barcellona. A gennaio i dubbi dei catalani e del ragazzo avevano fatto però naufragare ogni idea. Con il passare dei mesi però qualcosa è cambiato.