Milan, sfuma anche l’altro obiettivo dell’Olympique Marsiglia?

Dopo le notizie su Thauvin vicino al trasferimento in Messico, arrivano nuove indiscrezioni anche su Amavi. Entrambi accostati al Milan

MILANO - Jordan Amavi era finito nel mirino di diversi club europei. Per il terzino all'orizzonte sembrava esserci lo steso futuro di Florian Thauvin. Entrambi infatti sono in scadenza di contratto con l'Olympique Marsiglia, ma la squadra francese però non si è mai rassegnata all'idea di perderli a parametro zero, stessa situazione che in un certo senso accomuna il club francese alla società meneghina, viste le situazioni Donnarumma e Calhanoglu. Il Milan anche in questo caso è alla finestra, lo avevamo riportato, sempre alla ricerca di un terzino sinistro per la prossima stagione. Il vice Theo Hernandez e Amavi è uno dei nomi accostati al club rossonero, soprattutto nella scorsa sessione di mercato invernale e potrebbe tornare alla ribalta in vista della prossima estate.