Milan, scelti i tre portieri per la prossima stagione

Il Milan ha fatto le sue scelte per la porta. Ecco chi saranno i tre portieri rossoneri per la prossima stagione

Redazione Il Milanista

Arrivato Mike Maignan al Milan, la dirigenza rossonera sta continuando a sistemare la questione portieri per la prossima stagione. Il francese è ufficialmente il nuovo portiere del Diavolo, scelto direttamente da Paolo Maldini e Frederic Massara. Scelta che praticamente mette alla porta Gigio Donnarumma, i suoi tentennamenti e la strategie del suo agente, Mino Raiola. Una scelta quindi figlia dei tentennamenti del numero 99 rossonero delle richieste altissime sia per l'ingaggio, che per le commissioni da pagare a Raiola per far firmare il suo assistito. Il Milan quindi non ha ceduto, mettendo da parte i sentimenti, tenendo invece alta l'attenzione sul bilancio come chiesto dal fondo Elliott, proprietario del club rossonero.

La conferma di Tatarusanu

Massara e Maldini però hanno sistemato anche un'altra questione, quella del secondo portiere. Infatti, Ciprian Tatarusanu non lascerà Milanello. Un'altra stagione in rossonero, con il Milan, da vice proprio di Mike Maignan. Il giocatore romeno, che ha un contratto con il club meneghino fino al 30 giugno 2023, sarà quindi l'unico estremo difensore dell'attuale rosa milanista che verrà confermato, dato che oltre a Gigio saluterà anche suo fratello Antonio, terzo portiere nell'ultima stagione. Il suo posto dovrebbe essere preso, salvo colpi di scena, dal giovane Plizzari, di ritorno da un prestito in Serie Cadetta.

Resta l'incognita Donnarumma

Quale sarà il futuro di Gigio Donnarumma? Il su contratto con il Milan scadrà a fine mese e poi sarà libero di scegliere la sua nuova squadra. Tante le voci che si rincorrono sul numero 99 rossonero, dalla Juventus, fino al possibile approdo in Liga, con Barcellona e Real Madrid sulle sue tracce. Potrebbe però anche restare in Italia, dato che si era parlato anche di Roma. Con il neo tecnico dei giallorossi José Mourinho impegnato in prima persona per convincere il portiere. Tutto inutile, perché l'estremo difensore ha rifiutato un possibile approdo nella Capitale. Ambizioni diverse, Gigio vuole giocare la Champions League da protagonista, e il club della famiglia Friedkin il prossimo anno non disputerà nemmeno l'Europa League. In ogni caso però la Roma potrebbe essere cruciali per il suo futuro, la stessa fonte rilancia il possibile arrivo di Szczesny in giallorosso, con Florenzi che farebbe il percorso in verso. Una trattativa che potrebbe quindi liberare il posto alla Juventus per Donnarumma.