Calciomercato Milan – Maldini le tenta tutte: due offerte sul piatto

Calhanoglu si è preso tempo per pensare. L'offerta del Milan non cambierà, 4 milioni netti a stagione. Il turco ha deciso di aspettare la disputa dell'Europeo, ma non siamo certi che la dirigenza rossonera possa avere tutta questa pazienza. Le dichiarazioni dell'ex Leverkusen non sono state chiarissime, sembrerebbe che il Diavolo sia la sua priorità, ma dovrebbe anche dimostrarlo con i fatti. In ogni caso, Maldini e Massara non si faranno distrarre da questo tira e molla e avrebbero messo nel mirino un nome pazzesco della nostra Serie A. Non si tratta di De Paul, ma di un calciatore abilissimo anche come seconda punta<<<