Milan, il punto sulle cessioni: quanto costa Romagnoli?

Il mercato del Milan è già entrato nel vivo, ma non ci sono solo i possibili acquisti, ma anche le cessioni. Ecco il punto della situazione

Secondo quanto riporta Sportmediaset, infatti, il capitano del Milan avrebbe nuovamente cambiato idea. Adesso starebbe pensando all'addio, consapevole che con Stefano Pioli parte dietro a Kjaer e Tomori. Una riserva quindi e una situazione che lo ha portato anche a perdere l'Europeo. Uscito dai radar di Mancini, il centrale ha voglia di rilanciarsi dopo una stagione tra poche luci e tante ombre. Anche per lui vale lo stesso discorso del 'tesoretto' da reinvestire poi sul mercato. Sempre secondo Sportmediaset, Maldini e Massara valutano sui 20 milioni di euro il cartellino del calciatore. Visto anche il contratto in scadenza nel 2022 e le difficoltà per un rinnovo che sembra essere davvero difficile in questo momento.

Nonostante una stagione quasi da dimenticare Romagnoli ha mercato. Si è parlato di lui per la Juventus, nel caso in cui Chiellini avesse deciso di smettere con il calcio giocato. Ma il capitano dei bianconeri e della nazionale continuerà per un altro anno. Poi ci sarebbe la pista con il Barcellona e il possibile scambio con Junior Firpo, ma per ora la dirigenza rossonera ha preferito percorrere la pista del prestito per il terzino. C'è anche un' ipotesi Lazio, ma è molto difficile per tanti motivi. Il primo è che i biancocelesti in rosa hanno già un centrale mancino, titolare: Francesco Acerbi. Sarri difficilmente vorrà giocare con una coppia 'tutta sinistra'. E poi c'è il discorso costi. Difficilmente Claudio Lotito vorrà accontentare sia il Milan che il calciatore. Anche in questo caso quindi si aspettano offerte.