Milan, Scamacca e le intenzioni del Sassuolo per l’estate

Arrivano nuove indiscrezioni di mercato sul futuro di Gianluca Scamacca, attaccante che piace anche al Milan

Redazione Il Milanista

MILANO - Come sarà l'attacco del futuro del Milan? Domanda che tanti tifosi rossoneri si fanno nell'ultimo periodo. Domanda che viene alimentata dalle tante voci di mercato sul reparto offensivo del club meneghino. C'è una sola certezza: Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese rinnoverà il suo contratto e molto probabilmente chiuderà la sua carriera con il Diavolo. Ma chi ci sarà il prossimo anno dietro allo svedese? Leao dovrebbe restare a Milanello, a meno che non arriva un'offerta importantissima, difficile ipotizzare ora gli scenari futuri sul portoghese, ma in questo momento è davvero difficile vederlo lontano da Milano. Diversa la situazione di Mandzukic, il croato ha deluso, tanti i problemi fisici che hanno influenzato la parentesi rossonera.

La dirigenza rossonera non molla Scamacca

Tra i tanti nomi accostati al Milan per il reparto offensivo c'è quello di Gianluca Scamacca. L'attaccante di proprietà del Sassuolo, ma in prestito al Genoa, ha disputato un buon campionato, tanto da accendere l'interesse dei rossoneri. Il futuro della punta è uno dei temi più caldi di mercato, i neroverdi avrebbero deciso di cedere a titolo definitivo il giocatore in estate. Una ricca plusvalenza, questa è la scelta del club proprietario del suo cartellino. In ogni caso non sarà semplice, nemmeno davanti all'interesse del Milan, perché i 40 milioni di euro chiesti per il giocatore sono davvero tanti. La scelta del Sassuolo però non è soltanto a livello economico, ma anche a livello tecnico perché sia la società che Roberto De Zerbi hanno deciso di puntare su Raspadori.

Obiettivo Champions anche per il mercato

Anche in questo caso come per tanti altri obiettivi, a partire dal riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea per il Diavolo sarà fondamentale l'entrata in Champions League. Intanto Scamacca finirà sul mercato, a peso d'oro, e Maldini e Massara restano alla finestra, spettatori interessati. Soprattutto se arriverà il quarto posto, che è più vicino dopo la vittoria per 7-0 sul Torino.