Milan, statistiche e curiosità sul confronto col Torino: 7 gol dopo 25 anni

Dati e statistiche curiose sul confronto con il club granata. Ieri gran vittoria rossonera con un nettissimo 0-7.

Redazione Il Milanista

MILANO - Il Milan supera il Torino e si porta ad un passo dalla matematica Champions League. Come riportato da acmilan.com si tratta di un successo importante, per dimensioni ma soprattutto per il peso specifico dei punti in palio: il Milan concede il bis sotto la Mole, battendo il Torino dopo la Juventus, e si conferma padrone del suo destino nella corsa alla prossima Champions League. Il successo per 7-0 sui granata conferma i rossoneri al 3° posto anche al termine della 36° giornata di Serie A. Una vittoria che ha anche generato i seguenti numeri:

1- Il Milan ha vinto la 15° trasferta in questo campionato, eguagliando il record di successi esterni in una singola stagione di Serie A.

2- È la prima vittoria dei rossoneri con sette gol di scarto dal giugno 1959 (Udinese, 7-0).

3- Il Milan ha segnato sette gol in una partita di campionato dal 12 maggio 1996 (Cremonese, 7-1). In trasferta, i rossoneri non realizzavano sette reti in una singola partita dall'ottobre 1992 (Fiorentina, 7-3).

4- È la prima vittoria del Milan in casa del Torino dal dicembre 2012. I rossoneri non vincevano entrambe le trasferte di Serie A contro granata e Juventus dal 1967/68.

5- Franck Kessie è il primo centrocampista del Milan ad aver superato la doppia cifra di gol in un singolo campionato di Serie A da Kaká nel 2008/09. L'ivoriano è il terzo centrocampista del Milan ad aver preso parte attiva ad almeno 15 reti (11 gol e quattro assist) in un singolo campionato dalla stagione 2004/05.

6- Ante Rebić è il primo giocatore del Milan ad aver realizzato una tripletta contro il Torino in Serie A da Carlos Bacca nell'agosto 2016.

7- Theo Hernández è uno dei due difensori dei Top 5 campionati europei ad aver realizzato almeno sei reti in ciascuna delle ultime due stagioni, assieme a Robin Gosens. Il francese è l'unico difensore dei Top 5 campionati europei ad avere messo a segno due marcature multiple in questa stagione. Hernández, inoltre, è arrivato a quota sette gol in questo campionato, superando il totale della scorsa stagione.