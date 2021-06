Milan, ritorno di fiamma per Belotti. Gli aggiornamenti

Il Milan dovrà cercare un attaccante sul mercato, o forse due. Ritorna in auge il nome di Belotti per i rossoneri

Resta in scadenza il contratto di Andrea Belotti con il Torino. Accordo che arriverà fino al 2022 e il rinnovo sembra davvero difficile. Un nome che sembrava in orbita Milan, ma è la Roma in questo momento la squadra più attiva sul Gallo. José Mourinho è un grande estimatore dell'attaccante e lo vorrebbe in giallorosso. In tutto ciò i rossoneri? Maldini e Massara si sarebbero defilati, preferendo puntare su Olivier Giroud. Al francese sarebbe stato proposto un biennale, essendo in scadenza con il Chelsea, e a breve sarà libero a parametro zero.