Milan, l’ex ds Maiorino aveva offerto Pedri ai rossoneri

Una rivelazione di mercato sul Milan, da parte dell'ex direttore sportivo rossonero Maiorino su Pedri, oggi al Barcellona

Il Milan targato Elliott ha avuto, e ha tuttora, il grande pregio di puntare sui giovani. L'ottima attività di scouting dei rossoneri ha permesso negli anni di portare a Milanello giocatori di grande talento e dal futuro apparentemente luminoso, soprattutto se alcuni 'manterranno le promesse'. Di Esempi se ne possono fare diversi da Jens Petter Hauge, arrivato dal Bodo/Glimt, a Theo Hernendez, oggi non una certezza tra i giocatori del Diavolo. Ci sono anche Rafael Leao, che tra alti e bassi sta mettendo in mostra il suo talento. Il Milan quindi è sempre molto attento ai giovani calciatori che si affacciano al mondo del professionismo e tra i nomi accostati in passato, c'è anche Pedri del Barcellona. Lo spagnolo infatti aveva stregato l'ex dirigente rossonero Zvonimir Boban nel 2019.

La rivelazione di Maiorino

E proprio il nome di Pedri è tornato alla ribalta proprio per il Milan. Però bisogna spegnere tutti gli entusiasmi legati al mercato. Questo è un retroscena, non un'indiscrezione in vista della prossima sessione estiva. Del giocatore spagnolo ha parlato Rocco Maiorino, ex direttore sportivo del club meneghino, intervistato dal Corriere dello Sport. Ecco le sue parole.

Che Pedri sarebbe arrivato a certi livelli ne ero sicuro, solo che non pensavo così velocemente. È stato bravo il Barcellona a crederci. Se l’avevo proposto al Milan? Sì per un dovere morale, dato che ho lavorato per i rossoneri, lì ho trascorso 15 anni, L’hanno visionato, ma non era un’operazione facile. Prenderlo a scatola chiusa non era possibile, il Barcellona, invece, ha rischiato, e ora si gode il suo talento.

Nome attuale per il Milan?

Il nome di Pedri non è nuovo in ambito rossonero. Era uscito anche lo scorso inverno, ma con il passare la situazione non è cambiata. Il giocatore per i blaugrana è incedibile.