Calciomercato Milan – Gazidis dà l’ok, in arrivo il terzo colpo

Arriva l'ok di Gazidis per il terzo colpo rossonero

Paolo Maldini non si è fatto attendere e ha già posto due tasselli importanti del Milan del prossimo futuro. Il portiere Mike Maignan, prelevato dal Lille e il riscatto (ormai ufficiale) di Tomori dal Chelsea. Due operazioni chiuse in tempi abbastanza brevi, che hanno cominciato a dare basi solide alla creatura di Pioli. In casa rossonera sono tanti i tira e molla che impegnano la dirigenza del Diavolo, ma sembrerebbe arrivata la svolta su quello che viene ritenuto uno degli obiettivi primari del club meneghino<<<