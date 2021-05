Milan, riscatto Tomori: dalla prossima settimana si parlerà con il Chelsea

Il Milan vuole riscattare Fikayo Tomori dal Chelsea e dalla prossima settimana prenderanno il via le trattative con la squadra inglese

Redazione Il Milanista

MILANO - Cerchiare lunedì sul calendario. Dopo la finale di Champions League, tra Chelsea e Manchester City, infatti il Milan inizierà trattare il riscatto a titolo definitivo di Fikayo Tomori con la squadra di Londra. Le intenzioni del club rossonero, infatti, non sono un mistero. Il centrale, fin dal suo arrivo in Italia lo scorso gennaio, ha destato subito un'ottima impressione. Finendo anche per scavalcare Alessio Romagnoli nelle gerarchie di Stefano Pioli. Fisico e personalità sono le sue qualità migliori, qualità che ha messo al servizio della squadra e con i rossoneri ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League.

Un precedente che non fa ben sperare

Il Chelsea però chiede tanto per il suo calciatore. Il prezzo del cartellino nell'ultima sessione invernale, è stato fissato a 28 milioni di euro. Tanti, troppi, per le casse del Milan.Paolo Maldini e Frederic Massara hanno intenzione di sedersi al tavolo delle trattative con l'obiettivo di abbassare le richieste del club di Roman Abramovic. Un osso duro il russo e la sua dirigenza e in passato il Diavolo si è già scontrato sl mercato con il Chelsea. Il mancato riscatto di Tiémoué Bakayoko, infatti, è un precedente che non fa ben sperare sopratutto perché tra le due società c'era un accordo sulle cifre, che il Milan però aveva intenzione di rivedere al ribasso. Operazione che si concluse con un insuccesso.

La stagione di Tomori

Il club rossonero, in ogni caso, ha le idee chiare. Vuole trattenere a Milano Tomori, punta su di lui e sulla sua conferma anche per la prossima stagione. Non vorrebbe rinunciare al calciatore, che è una delle sorprese dell'ultima Serie A. Ventidue presenze tra campionato, Coppa Italia e Europa League. Un goal pesantissimo alla Juventus nello scontro diretto con i bianconeri per un posto in Europa. Tomori ha conquistato il Milan e i rossoneri lo vogliono trattenere.