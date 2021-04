Milan, Rebic recupera. Ecco il punto sugli altri infortunati

Si avvicina Milan-Sampdoria, gara che segnerà la ripresa del campionato dopo la pausa per le Nazionali. Ecco il punto sugli infortunati

MILANO - Si avvicina la ripresa del campionato. Si avvicina Milan-Sampdoria, gara che segnerà la ripresa del campionato di Serie A, dopo la sosta per le Nazionali. Match in programma domani, alle 12:30 a San Siro. I rossoneri riprenderanno da dove si erano fermati, dalla conta degli infortunati. Tanti gli stop forzati nell'ultimo periodo tra le fila del club meneghino, imprevisti che hanno ovviamente inciso negli ultimi impegni del Diavolo. Come il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United. Partita persa e Milan eliminato, che ha dovuto salutare ogni ambizione europea. In vista della partita contro i blucerchiati Stefano Pioli ha riabbracciato i calciatori che avevano lasciato Milanello e valuterà la condizione di chi è stato impegnato con la proprio Nazionale.

Rebic presente

Le buone notizie arrivano da Ante Rebic. Il ricorso del Milan è stato accolto e secondo quello che riporta Tuttosport il calciatore dovrebbe esserci sabato. Problema all'anca superato e dovrebbe scendere in campo nell'undici titolare del Milan. Agirà sempre sulla sinistra, il suo ruolo. Accanto lui, al centro, c'è Calhanoglu, in gran spolvero con la Turchia, in rete anche ieri sera contro la Lettonia. A destra Alexis Saelemaekers e in attacco Zlatan Ibrahimovic, anche reduce dagli impegni con la Svezia.

In attacco tocca ancora a Ibra

Scelta obbligata quella dello svedese dal primo minuto. Le alternative al numero undici rossonero sono ancora ferme ai box, e nelle prossime ore sia Rafael Leao che Mario Mandzukic si sottoporranno a nuovi esami clinici. Test che dovrebbero dare risposte sul ritorno in campo dei due calciatori. Milan-Sampdoria è sempre più vicina e dunque la loro presenza tra i convocati resta in forte in dubbio. Qualche speranza però per il portoghese c'è, più indietro, ancora, il croato lungo degente dalle parti di Milanello. Calabria e Romagnoli, invece, non ci saranno. Serve pazienza per i due difensori la situazione migliore è quella del centrale, mentre il terzino sarà l'ultimo a tornare a disposizione del Milan.