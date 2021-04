Galli: “Donnarumma? Fossi in lui resterei. Può battere il record di Maldini”

L'ex estremo difensore dice la sua su Donnarumma, in scadenza di contratto col Milan.

MILANO - L'ex portierone rossonero Giovanni Galli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del quotidiano La Gazzetta dello Sport, nella quale si è espresso anche sulla trattativa per il rinnovo fra il Milan e Gigio Donnarumma. Quest'ultimo ha il contratto in scadenza a fine stagione, ma non ha ancora accettato il prolungamento: "Per me Donnarumma dovrebbe restare al Milan, perché in questi anni il club è cambiato ed è cresciuto tanto. In società ci sono figure nuove, che rappresentano il Milan e la sua grande storia. Vedo una sinergia positiva e costruttiva. Fossi in lui, ci penserei non una ma due volte ad andare via: è rimasto nei momenti difficili e sarebbe un vero peccato lasciare proprio adesso. La squadra non potrà che migliorare ulteriormente nei prossimi anni. La mia sensazione è che alla fine Gigio resterà ed è anche la mia speranza. Sono fra i suoi primi tifosi".