Serie A, Milan-Sampdoria: le probabili formazioni

Milan e Sampdoria si affronteranno a San Siro nel ventinovesimo turno di campionato.

MILANO - Archiviata anche l'ultima sosta stagionale per le Nazionali, il campionato di Serie A si appresta a ripartire con il grande rush finale. Sabato, alle 12.30, si aprirà il ventinovesimo turno con la sfida in programma a San Siro fra Milan e Sampdoria . In casa rossonera sarà nuovamente a disposizione Ante Rebic, il quale partirà dal primo minuto nel ruolo di esterno offensivo sulla fascia sinistra. Il terzetto a supporto di Ibrahimovic sarà completato da Hakan Calhanoglu e Alexis Saelemaekers. A centrocampo Bennacer, Tonali e Meité si contendono il posto accanto a Kessie, mentre nel pacchetto arretrato Simon Kjaer e Fikayo Tomori comporranno la coppia centrale, con Diogo Dalot e Theo Hernandez ai loro lati. Ancora indisponibili Romagnoli, Calabria, Brahim Diaz, Rafael Leao, Mandzukic e Daniel Maldini.

Ai microfoni di Sky Sport, Emanuele Baiocchini ha fatto il punto della situazione su Bennacer: "In Nazionale ha giocato solo sessantuno minuti in due partite, ma ciò era concordato con il Milan, appunto per poter essere al meglio con i rossoneri dopo un lungo infortunio. Contro la Samp, Bennacer si giocherà una maglia da titolare in mezzo al campo con Meité e Tonali. Senza considerare la Coppa Italia, in questa stagione il centrocampista algerino ha preso parte alla metà delle partite: ventuno le ha giocate, venti no. Tuttavia, non può essere un caso che quando c'è lui la media punti del Milan sia nettamente più alta. E' un giocatore fondamentale e anche nella scorsa partita di campionato, contro la Fiorentina al Franchi, il suo ingresso in campo è stato molto importante per riuscire vincere".