Milan, Rafael Leao: più Bundesliga che Premier League

E' al centro di tante voci di mercato Rafael Leao, che piace sopratutto all'estero. Ecco le ultime novità sul portoghese

Redazione Il Milanista

Piace in Inghilterra Rafael Leao, ma non solo, anche in Bundesliga. L'attaccante portoghese del Milan è reduce da un'altra stagione tra luci e ombre, dove ha alternato goal e buone prestazioni a momenti opachi e poco convincenti. In ogni caso però la dirigenza rossonera lo lascerebbe partire solo davanti ad una super offerta. Maldini e Massara credono tantissimo nelle potenzialità del ragazzo, Stefano Pioli gli ha concesso fiducia e ha parlato molto bene di lui nel corso di tutta l'ultima stagione, esaltando la sua crescita. Attaccante davanti a tre trequartisti o esterno a sinistra, Leao inoltre per la squadra rossonera è un'alternativa tattica importante. Capace di scambiarsi di ruolo con Ante Rebic.

Fare cassa per i prossimi acquisti

Il Milan però vuole fare cassa, anzi deve. Una cessione importante però potrebbe finanziare il mercato rossonero. Maldini e Massara hanno messo nel mirino obiettivi importanti e di conseguenza anche costosi. Riscattato Tomori, con il Chelsea c'è da sistemare la questione Olivier Giroud in attacco. E proprio nel reparto offensivo potrebbero arrivare grandi cambiamenti. Come detto Leao piace a in Inghilterra e in Germania. Il suo agente, Jorge Mendes lo ha proposto a Everton e Wolverhampton, ma c'è anche l'ipotesi Borussia Dortmund. In ogni caso però il Milan ha fissato il prezzo del suo giocatore, almeno 25 milioni di euro, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport.

Preferenza Bundesliga

Il calciatore dal canto suo non sembra essere poi così attratto dalla possibilità di giocare in Inghilterra. L'Everton infatti aveva pensato al possibile scambio con James Rodriguez, pista fredda però sia per la volontà del portoghese sia perché il club meneghino vuole realizzare una plusvalenza, dato che il giocatore è arrivato a Milano per 24 milioni e il cartellino di Djalo al Lille. Discorso completamente diverso per il Borussia Dortmund. La squadra tedesca sarebbe una meta gradita.