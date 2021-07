News Milan – Svolta Elliott, finalmente può accendersi il mercato rossonero

Aprono ufficialmente i battenti del calciomercato. Si fa sul serio. Al Milan servono rinforzi di qualità per affrontare al meglio campionato e Champions. L'intento sarebbe quello di confermarsi in Serie A e di disputare una competizione europea di altissimo livello. Per raggiungere tale obiettivo non può bastare soltanto la rosa dello scorso anno. Servono innesti che possano alzare in maniera netta l'asticella. Per fortuna la proprietà del club rossonero ha preso una decisione importantissima, che dovrebbe dare il via ad una campagna acquisti da top club<<<