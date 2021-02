Milan, ecco quando potrebbe rientrare Simon Kjaer

MILANO – Continua in casa rossonera la preparazione del prossimo impegno stagionale. Fra tre giorni arriverà a San Siro il Crotone, fanalino di coda del campionato, per la seconda giornata del girone di ritorno. Mister Stefano Pioli potrà di nuovo contare sul contributo di Hakan Calhanoglu, il quale è stato assente nelle ultime partite a causa del Covid. Dal primo minuto, verosimilmente, ci sarà anche Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è entrato nella ripresa di Bologna-Milan, tornando in campo dopo un mese e mezzo. Per domenica è forte la sua candidatura per una maglia da titolare accanto a Franck Kessié. Contro la compagine calabrese, però, non saranno a disposizione né Simon Kjaer, né Brahim Diaz. Al posto del centrale danese giocherà il nuovo acquisto Fikayo Tomori, pronto a fare il suo esordio a San Siro dal primo minuto. Attraverso i microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha fatto il punto della situazione sui giocatori infortunati.

LE SUE PAROLE – "Oggi è un giorno di sorrisi nel centro sportivo di Milanello. Dopo quasi due mesi ci sono solamente due calciatori indisponibili. In Milan-Juventus dello scorso 6 gennaio ne erano addirittura otto. Attualmente i due assenti sono Simon Kjaer e Brahim Diaz. Il primo potrebbe tornare titolare per il derby con l'Inter, in programma il prossimo 21 febbraio. Un po' più complicata invece la situazione di Brahim Diaz. La notizia positiva di oggi è che Matteo Gabbia ha lavorato interamente con il resto del gruppo. E' un giocatore che può essere molto utile alla causa rossonera, anche se è fuori dalla partita contro il Parma di metà dicembre. Servirà anche il suo contributo in questa seconda parte della stagione".