News Milan, mercato – Pellegatti: “Tutto confermato, ecco chi può arrivare!”

MILANO – La società rossonera è alla continua ricerca di profili importanti con cui rinforzare la rosa a disposizione di Pioli in vista della prossima stagione. Come vedremo più avanti, la lista della spesa di Maldini per il prossimo calciomercato del Milan è piena zeppa di nomi importanti e anche di alcune grosse sorprese. Senza dubbio, l’obiettivo della dirigenza del Diavolo è quello di proseguire nel percorso di crescita e di rinforzare sensibilmente la squadra. In particolar modo se il Milan – come tutti si augurano – dovesse finalmente tornare a calcare il palcoscenico della Champions League il prossimo anno. E c’è un grosso nome in particolare che si starebbe facendo sempre più caldo negli ultimi giorni in ottica rossonera. Una conferma molto importante è arrivata anche direttamente dal notissimo giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti.

Milan, ecco chi può arrivare nel mercato estivo

Sempre molto vicino alle vicende di casa Milan, Pellegatti ha parlato chiaramente dell’obiettivo di Maldini sul suo canale YouTube: “Vi avevo promesso di parlare di un giocatore plausibile per la prossima stagione. E quando da casa Milan mi dicono “plausibile”, allora vuol dire tanto. Attenzione ad Otavio del Porto, perché è un giocatore che interessa molto al Milan. Otavio è un acquisto plausibile per il prossimo anno. Adesso gioca da esterno d’attacco a sinistra, ma i rossoneri vorrebbero impostarlo anche come alternativa a Calhanoglu. Oltre che esterno a sinistra, Otavio dunque potrebbe essere la soluzione ideale dietro la punta per le sue caratteristiche. Da giocatore moderno, sa unire la corsa e l’intensità alla classe della scuola brasiliana. Può essere un acquisto di qualità.

E’ un giocatore internazionale, ha 26 anni e soprattutto può arrivare a parametro zero, un aspetto molto importante. Sergio Conceiçao stravede per lui, ma Otavio non rinnoverà con il Porto”. Insomma, il ragazzo classe ’95 piace eccome al Milan. Tanto che, come riferisce calciomercato.com, i vertici societari gli avrebbero già offerto un quadriennale da 1,5 milioni di euro a stagione. Le parti sarebbero al lavoro per limare i dettagli, ma Otavio stesso avrebbe già dato la priorità al club rossonero accantonando le altre offerte arrivategli. Come accennato in apertura però, oltre al trequartista brasiliano, nel mirino del Milan ci sarebbero anche moltissimi altri obiettivi importanti per il prossimo mercato. E allora, come promesso, ecco la lista della spesa competa di Maldini per l’estate <<<