Milan, Florian Thauvin, Jordan Amavi e le conferme d’addio alla Ligue 1

MILANO – Florian Thauvin continua a catalizzare l’attenzione delle cronache di mercato. Il futuro dell’esterno infatti continua ad essere davvero molto chiacchierato. Il calciatore è in scadenza con l’Olympique Marsiglia e ormai da tempo arrivano conferme sul fatto che lascerà il club francese e la Ligue 1 quest’estate. Il Milan lo segue da tempo, ha messo gli occhi su di lui e ha tutta l’intenzione di portarlo a Milanello nel prossimo futuro. Dalla Francia inoltre arrivano ulteriori conferme sulle scelte del Campione del Mondo del 2018, l’ex presidente dell’OM Jacques-Henri Eyraud ha parlato ai microfoni di So Foot e al centro dei suoi discorsi c’è proprio Florian Thauvin. Ecco le sue parole:

Conferme d’addio

“Thauvin e Amavi? E’ il mondo del calcio, ma ogni caso è differente. Per Jordan, ancora una volta, non dobbiamo avere la memoria corta: ricordo cosa ha passato, tempi molto duri. Come Florian, del resto. Hanno vissuto davvero momenti difficile, magari un giorno ne parleranno anche. Questa è una questione di soldi, noi possiamo anche andare oltre la realtà dei fatti e abbracciare il nostro stemma ogni giorno, però è i fatti dicono altro. I calciatori non possono pensare che in un momento tanto delicato si possano aumentare i loro stipendi del 50%, se lo pensano davvero allora resteranno delusi. Io penso seriamente ci qualche giocatore nega la realtà, rispetto a quello che sta attraversando il calcio, e non solo, oggi. Thauvin ha fatto la storia dell’Olympique Marsiglia. È un grande giocatore e tutti devono rispettare la sua decisione“.

Parole amare ma che spiegano la situazione tra Thauvin, Amavi (anche lui nel mirino del Milan) e il club francese. I rossoneri sono alla finestra, in estate andranno alla carica per un esterno offensivo e il nome in cima alla lista è quello del francese. Oltre al club meneghino però il giocatore piace anche al Siviglia.