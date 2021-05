Milan, non solo Vlahovic e Scamacca: tutti i nomi per l’attacco

Si parla tanto dell'attacco del futuro del Milan, ecco tutti i nomi sulla lista della dirigenza per il reparto offensivo

MILANO - Il Milan e l'attacco del futuro. La squadra di Stefano Pioli è impegnata nella corsa Champions e mancano soltanto 'gli ultimi due tornanti'. Una corsa che però sarà conclusa senza Zlatan Ibrahimovic , con lo svedese che è uscito anzitempo nel match contro la Juventus. Un nuovo stop, sempre alla gamba sinistra, che probabilmente ha messo al fine fine al suo campionato. E i rossoneri si affideranno a Ante Rebic e Rafael Leao per un concludere questa stagione al meglio. I croato ha già dato risposte importante, vista la tripletta messa a segno contro il Torino. Però l'ex Eintracht Francoforte è adattato da prima punta e per la prossima stagione si pensa a un nuovo attaccante.

Sembra quindi essere accantonato il rinnovo di Mario Mandzukic e la lista di Paolo Maldini a Frederic Massara , ha già diversi nomi per il reparto offensivo del prossimo anno. Il preferito è sempre Dusan Vlahovic della Fiorentina, nonostante il costo altissimo del serbo: 60 milioni di euro. La Gazzetta della Sport rilancia il numero 9 del viola, così come Scamacca del Sassuolo, altro profilo 'alla Elliott', giovane e di talento. In ogni caso però sarà difficile arrivare ad uno dei due, visto i 40 milioni chiesti dai neroverdi.

Gli altri nomi per l'attacco del Milan, secondo Tuttosport, sono Andrea Belotti del Torino e Myron Boadu dell'AZ Alkmaar. Il capitano granata ha il contratto in scadenza con la società di Cairo nel 2022, in estate o arriverà il rinnovo o sarà cessione, anche se non sarà semplice arrivare all'attaccante della Nazionale. L'olandese invece è uno dei talenti più in vista del calcio europeo ed è gestito da Mino Raiola, nome che dalle parti di Milanello conoscono benissimo. Anche in questo caso servirà un'offerta convincete dal punto di vista economico.