Milan, le ultime notizie sull’infortunio di Ibrahimovic

Arrivano novità sull'infortunio di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese infatti è uscito malconcio dal match con la Juventus

MILANO - Zlatan Ibrahimovic si è fermato di nuovo, lo avevamo riportato. Lo svedese era uscito anzitempo contro la Juventus. Dai primi controlli non sembrava esserci nulla di grave. Saranno fatti test più approfonditi, ma sicuramente dopo aver saltato il Torino , non prenderà parte alla prossima gara con il Cagliari del 16 maggio. Un problema al ginocchio per lui, una gamba messa in una posizione in naturale e un dolore acuto lo hanno costretto ad uscire anticipatamente. Il fattore che impone cautela riguarda la gamba coinvolta, ovvero la stessa degli altri guai patiti in questa annata. E cioè la sinistra, dove aveva già rimediato una lesione al bicipite femorale, una soffusione emorragica al soleo, una lesione all’adduttore e un altro risentimento al polpaccio. Una lista lunga, a cui si aggiunge adesso il nuovo problema al ginocchio.

Una stagione travagliata dunque per Zlatan Ibrahimovic in termini fisici. Tanti, troppi infortuni rimediati nell'annata che sta per chiudersi, spesso poi rivelatisi decisivi in negativo per le sorti della sua squadra. Questo non ha però ostacolato il rinnovo di contratto. Lo svedese il 3 ottobre compirà 40 anni ma continua ad essere determinante. Finora ha segnato 15 reti in Serie A in 17 partite giocate, in cui ha servito anche due assist. In totale è a 17 gol in tutte le competizioni in 25 presenze.