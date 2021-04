Milan, non solo la Superlega. Mercato: piace un calciatore dell’Inter

Tiene banco la Superlega, ma in casa Milan c'è anche il mercato. I rossoneri hanno messo nel mirino un giocatore dell'Inter

Redazione Il Milanista

MILANO - Si avvicina la prossima campagna estiva di mercato. Il Milan è già al lavoro, con Paolo Maldini e Frederic Massara impegnati su più obbiettivi, in diverse zone del campo. Il Diavolo, ha intenzione du alzare il tasso di qualità della rosa rossonera. Si è tornato a palare di De Paul dell'Udinese, così come di Vlahovic, Scamacca e Belotti per l'attacco. C'è anche la difesa nei pensieri della dirigenza, dal riscatto di Tomori dal Chelsea al futuro di capitan Romagnoli, sempre in dubbio.

I parametri zero sul taccuino

Il Milan però è vigile anche sui futuri parametri zero, e in questo senso vano registrate le tante voci su Florian Thauvin e Jordan Amavi dell'Olympique Marsiglia, così come Hysaj del Napoli. Tutti e tre i profili dovrebbero andare in scadenza in estate e sono stati accostati al club meneghino. Tuttosport, proprio sul Diavolo e il mercato, ha riportato l'ultima idea che ha del clamoroso, per il reparto arretrato. Si tratta di Danilo D'Ambrosio dell'Inter. L'esterno ha il contratto in scadenza a giugno e il suo agente, la scorsa settimana, è stato ricevuto dalla dirigenza rossonera a Casa Milan. sempre secondo la stessa fonte.

L'offerta rispedita al mittente

Il Milan avrebbe presentato la sua offerta, un biennale, ma per ora l'assalto è andato a vuoto. Proposta rifiutata, anche perché l'Inter nel contratto dell'esterno aveva inserito una particolare clausola per prolungare di una stagione il contratto dell'ex Torino. I nerazzurri sembrano avere l'intenzione di sfruttare quest'opzione, per non perdere il giocatore. Così come D'Ambrosio non sembra voler lasciare la sa attuale squadra. Il Milan quindi molto probabilmente cambierà obiettivo per la fascia destra. Diversi i nomi per quella zona di campo, ma i rossoneri prima dovranno decidere cosa fare con Diogo Dalot e il Manchester United.