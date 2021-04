Milan, il punto della situazione sulla trattativa con Donnarumma

Le novità.

MILANO - Oggi il Milan ha ottenuto al Meazza la ventesima vittoria del suo campionato (la seconda consecutiva), battendo il Genoa per 2-1 nel lunch match della trentunesima giornata di Serie A . Inoltre, la squadra allenata da Stefano Pioli ha finalmente ritrovato i tre punti a San Siro, cosa che non accadeva persino dallo scorso 7 febbraio, con il 4-0 rifilato al Crotone. Fuori dal campo, invece, continua a tenere banco la situazione contrattuale di Gigio Donnarumma . L'attuale accordo fra il giovane portiere classe '99 e il Milan scadrà il prossimo 30 giugno. Ormai da tempo si sta lavorando per riuscire a trovare un'intesa sul prolungamento. La trattativa va avanti, ma quella della separazione a parametro zero al termine del campionato è un'ipotesi concreta. Le parti, infatti, sembrano essere ancora abbastanza lontane. Attraverso i microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio , noto giornalista esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione su questa estenuante trattativa.

L'OFFERTA DEL MILAN - "Il club rossonero ha recentemente presentato una seconda offerta da sette milioni di euro più uno di bonus a stagione, ma il portiere e il suo procuratore non hanno dato risposta positiva. Tuttavia il Milan, dal canto suo, non ha voluto rilanciare, perché ritiene che questa proposta sia già molto alta e piuttosto importante. Per quanto riguarda invece le mosse in attacco, il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è ormai in dirittura d'arrivo".