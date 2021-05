Milan, Mkhitaryan: la Roma, Mourinho e il possibile futuro a Milano

Il futuro di Henrikh Mkhitaryan alla Roma è incerto, dopo l'annuncio di Mourinho sulla panchina giallorossa e il Milan è alla finestra

Redazione Il Milanista

MILANO - Un annuncio che ha catalizzato l'attenzione dei media nazionali e di quelli internazionali. José Mourinho sarà il nuovo tecnico della Roma, una notizia di cui si continua a parlare tantissimo. Il suo arrivo nella Capitale ha sparigliato anche i piani per il futuro del club di Friedkin, anche sul mercato. Tanti i nomi che vengono fatti in questo momento, ma le incertezze non ci sono soltanto in entrata, anche chi è in rosa è lizza per un conferma. E' il caso di Henrikh Mkhitaryan, trentaduenne trequartista armeno che con quest'anno ha collezionato 33 presenze, 12 goal e 11 assist in campionato. Uno dei migliori giocatori a disposizione di Paulo Fonseca e la sua squadra, ma il suo futuro resta incerto.

Mkhitaryan-Mourinho: gli screzi del passato

Soprattutto perché gli screzi del passato tornano ad essere attuali, stiamo parlando della sua avventura al Manchester United, conclusa proprio a causa degli attriti con il tecnico portoghese. Si ritroveranno insieme, a Roma, ma c'è da capire se decideranno per la convivenza o per una nuova separazione. Il Milan è alla finestra, osserva la situazione da spettatore interessato. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che facendo il punto sul mercato rossonero ha fatto proprio il nome dell'armeno, in vista della prossima sessione di mercato.

L'interesse del Milan e il futuro di Calhanoglu

Discorso che ovviamente contempla anche Hakan Calhanoglu e il suo rinnovo. Non si può escludere una partenza del turco in questo momento, così come una sua permanenza. Tutto sarà deciso dopo la gara di Bergamo con l'Atalanta. C'è troppo in ballo, l'obiettivo di tutto un campionato e le distrazioni sono vietate. Il numero 10 rossonero ha detto che vorrebbe giocare in Champions con il Milan e il primo tassello per una sua permanenza è proprio la vittoria contro la squadra di Gian Piero Gasperini. Intanto però Maldini e Massara si guardano intorno e Mkhitaryan potrebbe essere un'alternativa importante, sempre che decida di lasciare la Capitale. Altro fattore che non va sottovalutato, è gestito da Mino Raiola.