Calciomercato Milan – Colpo impossibile? No, Maldini ha un piano

Settimana decisiva per il futuro del Milan. La differenza fra Paradiso e Inferno può farla la partita con l’Atalanta. Guardiamo il lato positivo: con una vittoria sarebbe Champions assicurata per i rossoneri. L’altra faccia della medaglia è il fatto che di fronte ci sarà una squadra che corre come se fossero le prime giornate di campionato. Qualunque sarà l’epilogo, questa estate ci sarà parecchio lavoro per gli uomini mercato del club meneghino. La priorità assoluta sarà quella di arrivare ad un centravanti che possa giocarsi il posto da titolare con Ibrahimovic.La dirigenza ha in mente un nome costosissimo, ma anche un ottimo piano per arrivarci<<<