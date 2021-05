Milan, mercato: la Roma mette nel mirino Diogo Dalot

Il terzino di proprietà del Manchester United, ma in forza al Milan, ha attirato le attenzioni della Roma di Mourinho

Redazione Il Milanista

MILANO - Durante l'ultimo mercato estivo Maldini e Massara hanno portato a Milanello il giovane Diogo Dalot. Il portoghese è arrivato in prestito secco, ovvero senza la possibilità di poterlo confermare a fine stagione. Non ha mai pienamente convinto il ragazzo nella sua avventura italiana e il suo futuro non è certo. La società meneghina, però, avrebbe tutta l'intenzione di aprire una trattativa per il terzino. Certo servirà un accordo perché non c'è assolutamente intesa per il possibile riscatto. Dovrebbero servire tra i 17 e i 18 milioni di euro, cifra alta e il Milan vorrebbe rivedere questa richiesta, riuscendo magari a far abbassare le pretese al club di Manchester.

Il Milan e l'interesse della Roma se dovesse tornare in Inghilterra

Inoltre dall'Inghilterra sono assolutamente sicuri, Maldini e Massara avrebbero già presentato una prima offerta per il calciatore, la proposta però sarebbe stata rispedita al mittente. Se non sono chiare le intenzioni dei Red Devils, farlo tornare alla base e inserirlo nella rosa di Solskjaer per il prossimo anno, oppure cedere il ragazzo. Quello che invece appare certo è l'interesse di un altro club, sempre italiano che è alla ricerca di rinforzi per la fasce, in vista della prossima stagione. Anche le Roma di José Mourinho, però, starebbe pensando proprio al portoghese.

Che intenzioni hanno i rossoneri con Dalot?

Una notizia che non farà piacere alla dirigenza rossonera, vista l'intenzione del Milan di abbassare le pretese degli inglesi per il ragazzo. La concorrenza dei giallorossi modificherebbe e di tanto i piani del Diavolo che a questo punto, potrebbe chiedere 'uno sconto', senza però riuscire nel loro intento. Anzi la corte della Roma potrebbe addirittura far alzare il costo del cartellino di Diogo Dalot. Una prospettiva che potrebbe addirittura indurre gli uomini di mercato del club meneghino su altri obiettivi.